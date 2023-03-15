За добу окупанти намагалися 5 разів штурмувати позиції ЗСУ: ворожа армія втратила 3 роти

Вже не дивина, що "друга армія світу" в Україні зазнає просто колосальних втрат. Зокрема, протягом минулої доби Росія на Сході втратила три роти солдатів.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. За його словами, серед окупантів були поранені та вбиті.

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Чим зумовлені такі цифри

За минулу добу ворог поніс значні втрати в живій силі – це близько трьох рот особового складу вбитими та пораненими та було знищено доволі велику кількість техніки й безпілотників,

– заявив військовий.

Він пояснив, що Сили оборони суттєво прорідили російську армію на Авдіївському та Шахтарському напрямках. Зокрема, Дмитрашківський розповів, що протягом ночі 15 березня ворог 5 разів намагався штурмувати позиції українських оборонців.

Росія втрачає можливості для наступу

Військовий наголосив, що за останній тиждень активність росіян значно зменшилась. Це зумовлено тим, що Росія зменшила і кількість штурмів, і щільність обстрілів.

Також Дмитрашківський додав, що ворожа армія наразі має менше можливостей наступати, оскільки за останні тижні втратила велику кількість людей у спробах штурмувати позиції українських військових. Крім того, що у росіян складна ситуація з боєприпасами.

Актуальні втрати окупантів на 15 березня

Лише за минулу добу російська армія скоротилась на 980 осіб. Відтак, з 24 лютого 2022 року Росія втратила 161 520 своїх вояк. У Генштабі уточнюють, що підрахунок ускладнений через інтенсивність боїв.

Крім того, окупанти втрачають багато своєї техніки: