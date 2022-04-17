За добу росіяни обстріляли Харківщину 23 рази: загинули троє людей, ще понад 30 травмовані
Джерело:телеграм Олега Синєгубова
Окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Лише за минулу добу на Харківщині російські окупаційні війська нанесли 23 обстріли та один ракетний удар.
Зокрема, найбільше обстрілювати з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Окупанти обстрілюють Харківщину
Які населені пункти обстріляли? Від артобстрілів на Харківщині постраждали:
- Харків – райони Північної Салтівки, Олексіївки, центр міста та ХТЗ,
- селище П’ятихатки та місто Дергачі.
Загалом за добу внаслідок обстрілів окупантів поранені понад 30 осіб, з них – 4 дітей. Загинули щонайменше 3 цивільних.
Голова Харківської ОВА розповів, що наразі у посиленому режимі працюють медики екстреної допомоги, лікарі та наші рятувальники.
"На жаль, при розмінуванні російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися 3 саперів, 4 отримали поранення", – сказав Синєгубов.
Ворог не може підійти до Харкова
За словами Синєгубова, ворог не може підступитися до Харкова, наші ЗСУ міцно тримають позиції, а по деяких напрямках просуваються вперед.
Тому росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів... Звертаюся до жителів Харкова – без нагальної потреби не перебувайте на вулицях. Особливо під час свят подумайте про обмеження перебування людей в одному місці,
– додав він.
До слова, у міськраді Харкова наголосили, що українська армія підготовлена та тримає оборону міста. Натомість міська та обласна влада повністю контролюють Харків. Додамо, що від початку війни окупанти зруйнували понад 2 тисячі будинків Харкова.