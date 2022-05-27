За добу росіяни зруйнували на Донеччині 94 цивільних об'єкти: є загиблі та поранені

За минулу добу російська армія цілеспрямовано зруйнувала 94 цивільних об'єкти у Донецькій області. Під ворожим вогнем опинилися 11 населених пунктів регіону.

Таку інформацію опублікували у телеграм-каналі Національної поліції України. Правозахисники задокументували наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Повідомили також про загиблих та поранених внаслідок ворожої навали.

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За даними Національної поліції, росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донецької області. Значних руйнувань зазнали 76 житлових будинків, школа, пожежна частина, база відпочинку, 13 підприємств.

Фото руйнувань, які завдала Росія / джерело Національна поліція України:

Під прицілом в орди терористів були такі населені пункти, як Авдіївка, Соледар, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Мар'їнка, Райгородок, Хрестище, Зоря, Виїмка. Окупанти намагаються стерти з землі ті території, які від початку намагаються "асвабадіть". Весь світ побачив, що Росія війною забирає в інших країн частини територій та зовсім не намагається там створити кращі умови для російськомовного населення, яким прикриваються.

Найманці Кремля гатили по Донеччині з реактивних систем залпового вогню "Ураган", важкої артилерії, танків, стрілецької зброї.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України,

– зазначили у Нацполіції.

Яка ситуація у Донецькій області: останні новини

27 травня, Генштаб повідомив, що противник намагається відрізати українські підрозділи від основних сил ЗСУ на Бахмутському напрямку. Зокрема, окупанти прагнуть порушити маршрут логістичного забезпечення. Загалом на Донецькому напрямку окупанти продовжують активно наступати.

За добу 25 травня російські війська атакували 41 населений пункт Донецької та Луганської областей. Через нелюдяні дії противника загинуло 6 людей, ще 12 – поранені. Зокрема, орда влучила в залізничне полотно та будівлі Укрзалізниці у місті Покровськ. Нагадаємо, що саме звідти відбувається евакуація мирних мешканців з Донеччини.

26 травня Генштабу ЗСУ доповів, що окупанти зосередили основні зусилля на тому, щоб взяти під повний контроль Лиман. Зокрема, на Донецькому напрямку російська армія намагається покращити своє тактичне становище біля Сєвєродонецька та Авдіївки. Окупанти вкотре застосовували артилерію та сили штурмової авіації на Донбасі.

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