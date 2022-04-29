За добу російські окупанти обстріляли Харків 16 разів

Місто-герой Харків вкотре зазнає ворожих обстрілів. За останню добу, 28 квітня, російські окупанти обстріляли місто 16 разів, з яких двічі – з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч".

Таку інформацію озвучив сьогодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у прямому ефірі національного марафону новин, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що обстріли Харкова – хаотичні, тому часто прилітає по житлових масивах.

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Олег Синєгубов розповів, що обстрілів міста стало значно менше у порівнянні з минулим тиждент. Проте застеріг, що перебувати на вулицях ще вкрай небезпечно, адже жертви серед мирного населення фіксують щодня.

За останню добу під удар потрапили Дергачі, Чугуїв, Золочів. Він зауважив, що "найгарячішою" точкою залишається Ізюмський напрямок.

"Обстріли Харкова — хаотичні, це житлові райони. У Дергачах це не адміністративні будівлі, а приватний житловий сектор. Прилітає часто по критичній інфраструктурі — ТЕЦ, водогони, підстанції. У П'ятихатках досі не можемо відновити електропостачання через обстріли, підстанція там повністю зруйнована", — повідомив голова Харківської ОВА.

Коротко про ситуацію на Харківщині:

28 квітня о 10 годині ранку російські військові цинічно обстріляли селище Покотилівка, що на Харківщині. Внаслідок обстрілу російських окупантів загинуло 2 чоловіків. Ще 7 мирних мешканців отримали поранення.

28 квітня окупанти безперервно обстрілювали Київський та Немишлянський райони Харкова з артилерії. Двоє харків'ян загинули, ще 4 – поранені.

Завдяки злагодженій роботі Сил оборони України, захисники змогли відновити контроль над Кутузівкою, що на Харківщині.

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