За добу в Україні – майже 30 тисяч нових хворих на коронавірус

За попередню добу, 14 лютого, в Україні виявили 29 724 нових хворих на коронавірус, серед них 2 393 дітей та 884 медпрацівників.

Добова статистика

За цей час до лікарень госпіталізували 1 889 пацієнтів з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 305 хворих – померли.

Зверніть увагу Валентинки від МОЗ, COVID чи алергія: новини про коронавірус 14 лютого

Водночас за минулу добу одужало 23 235 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 4584 ;

Вінницька область – 724;

Волинська область – 1179;

Дніпропетровська область – 2446;

Донецька область –1458 ;

Житомирська область – 626;

Закарпатська область – 472 ;

Запорізька область –1340 ;

Івано-Франківська область – 317;

Київська область – 1228;

Кіровоградська область – 432;

Луганська область – 772 ;

Львівська область – 999;

Миколаївська область – 954;

Одеська область – 3315;

Полтавська область – 1375;

Рівненська область – 794;

Сумська область – 794 ;

Тернопільська область – 344;

Харківська область – 1354;

Херсонська область – 475;

Хмельницька область – 679 ;

Черкаська область – 1192 ;

Чернівецька область – 648;

Чернігівська область – 1223.

За минулу добу зросли темпи тестувань, так вдалося зробити 111 624 тестів на виявлення коронавірусу різними методами.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в Україні

Станом на ранок 15 лютого в Україні виявили усього 4 572 417 випадків зараження коронавірусом. Вже одужали – 3 811 630 пацієнтів, однак 103 255, на жаль, не змогли подолати хворобу.

за весь час пандемії в Україні провели 19 113 493 тестувань на коронавірус для діагностики коронавірусу.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу