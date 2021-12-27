За добу в Україні провели менш ніж 30 тисяч COVID-щеплень

У вихідні та святкові дні темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні значно знижуються. Зокрема у неділю, 26 грудня, проти COVID-19 вакцинувалися 29 476 мешканців країни.

8 776 людей отримали першу дозу, а 20 434 повернулися за другою. Тим часом додаткову дозу отримали 88 українців, ще 178 – ревакцинальну дозу.

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Щеплення проводилось 403 мобільними бригадами з імунізації, у 2 260 пунктах щеплення та у 433 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувалися 14 592 537 мешканців країни, 14 592 535 з них отримали щонайменше одну дозу препарату.

Натомість повний курс вакцинації двома дозами пройшла 13 414 061 людина. Що стосується додаткової дози, то її отримали вже 2 110 вакцинованих, а ревакцинальну дозу зробили 793 людини.

Загалом в країні провели 28 009 499 COVID-щеплень.

Якими вакцинами імунізували українців

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 243 056,

Coronavac – 4 764 801,

AstraZeneca – 1 617 867,

Moderna – 1 458 110,

Covishield (AstraZeneca) – 487 946,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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