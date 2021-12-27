За добу в Україні провели менш ніж 30 тисяч COVID-щеплень
Джерело:МОЗ
У вихідні та святкові дні темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні значно знижуються. Зокрема у неділю, 26 грудня, проти COVID-19 вакцинувалися 29 476 мешканців країни.
8 776 людей отримали першу дозу, а 20 434 повернулися за другою. Тим часом додаткову дозу отримали 88 українців, ще 178 – ревакцинальну дозу.
До теми COVID-19 в Україні: захворюваність впала, але смертність – ні
Щеплення проводилось 403 мобільними бригадами з імунізації, у 2 260 пунктах щеплення та у 433 центрах вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувалися 14 592 537 мешканців країни, 14 592 535 з них отримали щонайменше одну дозу препарату.
Натомість повний курс вакцинації двома дозами пройшла 13 414 061 людина. Що стосується додаткової дози, то її отримали вже 2 110 вакцинованих, а ревакцинальну дозу зробили 793 людини.
Загалом в країні провели 28 009 499 COVID-щеплень.
Якими вакцинами імунізували українців
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 243 056,
- Coronavac – 4 764 801,
- AstraZeneca – 1 617 867,
- Moderna – 1 458 110,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 946,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу