За добу з України виїхали ще понад 100 тисяч людей: поки до Польщі черги, інші кордони – пусті
Джерело:ДПСУ
Станом на 7 березня з України виїхали майже 118 тисяч людей. Для перетину українці здебільшого обрали кордон з Польщею. Тому там утворились величезні черги.
Водночас на кордонах з іншими державами черг немає. Тому ДПСУ знову закликає людей обирати інші шляхи.
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Більшість – майже 90 тисяч людей – для виїзду обрали пункти пропуску на польській ділянці. У результаті цього фіксується значне накопичення людей і автомобілів,
– мовиться в повідомленні.
Перетинати кордон ДПСУ радить на пунктах пропуску з Угорщиною. Вони зараз майже пусті. Це стосується також кордонів зі Словаччиною та Молдовою.