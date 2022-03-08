За добу з України виїхали ще понад 100 тисяч людей: поки до Польщі черги, інші кордони – пусті

Станом на 7 березня з України виїхали майже 118 тисяч людей. Для перетину українці здебільшого обрали кордон з Польщею. Тому там утворились величезні черги.

Водночас на кордонах з іншими державами черг немає. Тому ДПСУ знову закликає людей обирати інші шляхи.

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Більшість – майже 90 тисяч людей – для виїзду обрали пункти пропуску на польській ділянці. У результаті цього фіксується значне накопичення людей і автомобілів,

– мовиться в повідомленні.

Перетинати кордон ДПСУ радить на пунктах пропуску з Угорщиною. Вони зараз майже пусті. Це стосується також кордонів зі Словаччиною та Молдовою.

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