За добу виявили вдвічі більше хворих та смертей від COVID-19, ніж за учора

Впродовж доби 28 грудня в Україні підтвердили 5 454 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед інфікованих 353 дітей та 98 медпрацівників.

Ситуація з коронавірусом за добу

До лікарень госпіталізували 1 153 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Натомість видужали 12 352 людей.

Важливо Перебіг коронавірусу впливає на розвиток імунітету до хвороби: у кого виробляється найкращий

На жаль, від ускладнень недуги померли 307 хворих. Це більше ніж удвічі більше, ніж днем раніше, коли зафіксували 134 летальних випадків.

Темпи тестування

Також за минулу добу в Україні зробили 75 995 тестів на коронавірус (тоді як днем раніше – трохи більше як 30 тисяч), зокрема:

методом ПЛР провели 33 039;

методом ІФА – 6 256.

експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 36 700.

Від початку пандемії в Україні провели 16 724 734 досліджень методом ПЛР.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 113;

Вінницька область – 161;

Волинська область – 144;

Дніпропетровська область – 184;

Донецька область – 443;

Житомирська область – 64;

Закарпатська область – 206;

Запорізька область – 215;

Івано-Франківська область – 68;

Київська область – 275;

Кіровоградська область – 40;

Луганська область – 107;

Львівська область – 160;

Миколаївська область – 80;

Одеська область – 642;

Полтавська область – 358;

Рівненська область – 125;

Сумська область – 112;

Тернопільська область – 60;

Харківська область – 173;

Херсонська область – 18;

Хмельницька область – 181;

Черкаська область – 387;

Чернівецька область – 63;

Чернігівська область – 75.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворювань

Від початку пандемії в Україні підтвердили 3 654 690 випадки захворювання на COVID-19.

Станом на 28 грудня одужало – 3 449 880 людей. Померли від недуги 95 412 людей.



Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу