За добу виявили вдвічі більше хворих та смертей від COVID-19, ніж за учора
Джерело:МОЗ
Впродовж доби 28 грудня в Україні підтвердили 5 454 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед інфікованих 353 дітей та 98 медпрацівників.
Ситуація з коронавірусом за добу
До лікарень госпіталізували 1 153 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Натомість видужали 12 352 людей.
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На жаль, від ускладнень недуги померли 307 хворих. Це більше ніж удвічі більше, ніж днем раніше, коли зафіксували 134 летальних випадків.
Темпи тестування
Також за минулу добу в Україні зробили 75 995 тестів на коронавірус (тоді як днем раніше – трохи більше як 30 тисяч), зокрема:
- методом ПЛР провели 33 039;
- методом ІФА – 6 256.
- експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 36 700.
Від початку пандемії в Україні провели 16 724 734 досліджень методом ПЛР.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1 113;
- Вінницька область – 161;
- Волинська область – 144;
- Дніпропетровська область – 184;
- Донецька область – 443;
- Житомирська область – 64;
- Закарпатська область – 206;
- Запорізька область – 215;
- Івано-Франківська область – 68;
- Київська область – 275;
- Кіровоградська область – 40;
- Луганська область – 107;
- Львівська область – 160;
- Миколаївська область – 80;
- Одеська область – 642;
- Полтавська область – 358;
- Рівненська область – 125;
- Сумська область – 112;
- Тернопільська область – 60;
- Харківська область – 173;
- Херсонська область – 18;
- Хмельницька область – 181;
- Черкаська область – 387;
- Чернівецька область – 63;
- Чернігівська область – 75.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна картина захворювань
Від початку пандемії в Україні підтвердили 3 654 690 випадки захворювання на COVID-19.
Станом на 28 грудня одужало – 3 449 880 людей. Померли від недуги 95 412 людей.
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу