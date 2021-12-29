За добу виявили вдвічі більше хворих та смертей від COVID-19, ніж за учора

29 грудня 2021 , 08:12
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Джерело:

МОЗ

Впродовж доби 28 грудня в Україні підтвердили 5 454 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед інфікованих 353 дітей та 98 медпрацівників.

Ситуація з коронавірусом за добу

До лікарень госпіталізували 1 153 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Натомість видужали 12 352 людей.

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На жаль, від ускладнень недуги померли 307 хворих. Це більше ніж удвічі більше, ніж днем раніше, коли зафіксували 134 летальних випадків.

Темпи тестування

Також за минулу добу в Україні зробили 75 995 тестів на коронавірус (тоді як днем раніше – трохи більше як 30 тисяч), зокрема:

  • методом ПЛР провели 33 039;
  • методом ІФА – 6 256.
  • експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 36 700.

Від початку пандемії в Україні провели 16 724 734 досліджень методом ПЛР.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1 113;
  • Вінницька область – 161;
  • Волинська область – 144;
  • Дніпропетровська область – 184;
  • Донецька область – 443;
  • Житомирська область – 64;
  • Закарпатська область – 206;
  • Запорізька область – 215;
  • Івано-Франківська область – 68;
  • Київська область – 275;
  • Кіровоградська область – 40;
  • Луганська область – 107;
  • Львівська область – 160;
  • Миколаївська область – 80;
  • Одеська область – 642;
  • Полтавська область – 358;
  • Рівненська область – 125;
  • Сумська область – 112;
  • Тернопільська область – 60;
  • Харківська область – 173;
  • Херсонська область – 18;
  • Хмельницька область – 181;
  • Черкаська область – 387;
  • Чернівецька область – 63;
  • Чернігівська область – 75.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворювань

Від початку пандемії в Україні підтвердили 3 654 690 випадки захворювання на COVID-19.

Станом на 28 грудня одужало – 3 449 880 людей. Померли від недуги 95 412 людей.


Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська