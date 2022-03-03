За добу ворог втратив 3 літаки, 3 вертольоти і колону броньованої техніки

Російські окупанти продовжують нести втрати від ударів авіації та ЗРВ Повітряних Сил. Ворог зазнав нових серйозних втрат.

Згідно з інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, за добу росіяни втратили 3 літаки та 2 вертольоти. Зазнала краху і колона броньованої техніки окупантів.

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Екіпажі бойових літаків Су-24 та Су-25 2 березня здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Знищували колони військової техніки та живої сили росіян у таких областях:

Київській;

Сумській;

Чернігівський;

Харківській.

Протягом доби 3 літаки та 2 вертольоти окупантів вдалося знищити зенітними ракетними підрозділами. Вірте в Збройні Сили України!

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