Сирський пояснив, який засіб ЗСУ знизив ефективність російських КАБів

Розмови про те, що Україні таки вдалося знайти рішення проти КАБів, точаться вже тривалий час. Однак тепер з'явилася офіційна відповідь, який засіб допоміг цього досягти.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

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Що дозволяє ЗСУ протидіяти КАБам

Протягом кількох місяців точилися розмови про те, що вдалося знайти ефективний спосіб протидії російським КАБам. Сирський розповів, як цього вдалося досягти.

У нас достатня кількість засобів електронної боротьби, які діють на систему управління ворожих КАБів. От летіла вона в одному напрямку, а потім чомусь полетіла в іншому. Система управління й боротьба проти засобів РЕБ – це постійне змагання, як і змагання між дронами й засобами РЕБ,

– розповів головнокомандувач.

Отже, основним засобом ефективної протидії цій загрозі стали системи РЕБ. Вони не знищують самі КАБи, але роблять їх неефективними, оскільки не дозволяють вразити ціль. Оскільки комплекти УМПК використовують супутникову навігацію, її придушення або підміна координат дають змогу відвести бомбу від цілі.

Водночас у Defence Express зазначають, що КАБи запускаються з великої відстані та висоти, що дає змогу тривалий час впливати на них засобами РЕБ. Чим довше УМПК не отримує точних координат, тим вища ймовірність значного відхилення від цілі. Однак, якщо об’єктом атаки є місто, навіть велика похибка може бути недостатньою для повного знешкодження загрози.

До слова, Сирський також розповів про успіхи українських "дипстрайків". За його словами, саме через них російському флоту довелося залишитися в Новоросійську, а авіації переміститися вглиб Росії.