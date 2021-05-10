До хакерської атаки на найбільший трубопровід США може бути причетна Росія, – ЗМІ

До хакерської атаки на комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів США Colonial Pipeline може бути причетна російська держава. Мовиться про злочинне угрупування DarkSide.

За словами колишнього високопоставленого чиновника, атаки DarkSide зазвичай націлені на країни, де не говорять російською мовою. Варто зауважити, що кібератака змусила Білий дім сформувати міжвідомчу робочу групу для підготовки до різних сценаріїв.

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За даними NBC News, попри те, що російські хакери часто працюють в Кремлі як "фрилансери", багато ознак вказують на те, що це була злочинна схема, а не напад з боку держави.

Через кібератаку оператор був змушений відключити частину своїх систем.

Colonial Pipeline є найбільшою трубопровідною системою нафтопереробних продуктів у США. Вона прокачує понад 100 мільйонів галонів палива на добу, а це становить 45% всього палива, яке використовують на Східному узбережжі.

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