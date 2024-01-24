За Харковом пролунали вибухи: росіяни вдарили балістикою

Окупанти знову обстрілюють Харків. У передмісті чути вибухи.

За межами Харкова пролунало кілька серій вибухів. Окупанти атакують регіон з Бєлгородської області.

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Харківщина під ворожим обстрілом

О 21:23 у передмісті Харкова прогриміли перші вибухи. Незабаром Повітряні сили попередили про загрозу балістики для Харківщини та Дніпропетровщини.

О 21:29 за містом було чути нову серію вибухів.

В обласній поліції закликали місцевих жителів не залишати укриття до відбою тривоги.

Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Внаслідок російського обстрілу Харківського району медики вирішили госпіталізувати 17-річного підлітка.

Також можуть бути й інші постраждалі, повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Удар по багатоповерхівці у Харкові із десятками жертв

Вчора вранці, 23 січня, окупанти масовано атакували Україну. Під атакою противника був і Харків. Ворог бив по цивільній інфраструктурі – багатоповерхівках і приватних будинках.

За попередніми даними, росіяни використали ракети типу Х-22.

Одна із ракет влучила у п'ятиповерховий будинок. Пошуково-рятувальні роботи тривали два дні. Станом на 17:00 24 січня вони завершені. З-під завалів зруйнованої багатоповерхівки дістали тіла 10 людей, серед них – тіло 8-річної дівчинки.

Крім того, майже 30 осіб госпіталізовані з пораненнями. Станом на ранок 24 січня у медзакладах перебувають 29 постраждалих. З них 14 чоловіків та 15 жінок.

Зокрема, дві жінки 61 й 46 років та 21-річний чоловік зазнали тяжких політравм. Вони перебувають у реанімації у важкому стані.