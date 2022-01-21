За хвилею фейкових мінувань в Україні стоїть Росія, – СБУ

Українським правоохоронцям з початку 2022 року масово надходять повідомлення про нібито замінування будівель. СБУ з'ясувала, що причетною до цього є Росія.

Яка мета Росії

Російські спецслужби намагаються розхитати ситуацію в Україні. Фейкові повідомлення про мінування є елементом гібридної війни.

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Якщо упродовж всього 2021 року СБУ зафіксувала понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, то з початку 2022 року їх надійшло вже понад 300. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилось,

– розповіли у відомстві.

Загалом з початку 2021 року правоохоронці встановили 313 осіб, які брехали про замінування.

Мета російських спецслужб очевидна – створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку в суспільстві. Такі інформаційно-психологічні спеціальні операції є реаліями сучасних гібридних воєн.

Кого залучають до надсилання фейкових повідомлень

За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають українців. Ті діють з хуліганських мотивів чи заради розваги й не усвідомлюють усі можливі наслідки.

Більшість повідомлень надсилають користувачі інтернету, які перебувають на території сусідніх пострадянських країн або на тимчасово окупованому Донбасі. Вони користуються спеціальним програмним забезпеченням і вважають, що воно забезпечує їм анонімність.

До речі, Служба безпеки України відстежує фейкові повідомлення разом з іноземними партнерами.

Що загрожує за неправдиве повідомлення про мінування:

стаття про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Вона передбачає ув'язнення від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок – від 4 до 8 років ;

; стаття про загрозу вчинення вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров'я людей. Санкція передбачає тюремне ув'язнення від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв – від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

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