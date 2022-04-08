За хвилини після удару по вокзалу російські телеграми поширювали, що "працюють по бойовиках"

Одразу після обстрілу вокзалу у Краматорську проросійські телеграм-канали публікували відео з місця події з повідомленнями "працюємо по бойовиках ЗСУ".

Наразі їх оперативно видалили або змінили. Вочевидь пропагандисти зрозуміли, що буде важко довести свою абсурдну брехню.

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У цей час на вокзалі проводили евакуацію – там перебували тисячі людей. Під обстріл потрапили мирні жителі міста, а насамперед жінки, діти та літні люди.

Росіяни обстріляли їх касетною "Точкою-У" (раніше повідомляли, що це "Іскандер", але згодом інформацію уточнили). В результаті Росія вбила щонайменше 30 людей на вокзалі, ще понад 100 поранила.



Як російські телеграм-канали брехали про обстріл у Краматорську / Скриншот



Як російські телеграм-канали брехали про обстріл у Краматорську / Скриншот

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