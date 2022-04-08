За хвилини після удару по вокзалу російські телеграми поширювали, що "працюють по бойовиках"

8 квітня 2022 , 12:33
Читать новость на русском

Одразу після обстрілу вокзалу у Краматорську проросійські телеграм-канали публікували відео з місця події з повідомленнями "працюємо по бойовиках ЗСУ".

Наразі їх оперативно видалили або змінили. Вочевидь пропагандисти зрозуміли, що буде важко довести свою абсурдну брехню.

Важливо У залізничний вокзал Краматорська окупанти вцілили "Іскандером": десятки загиблих

У цей час на вокзалі проводили евакуацію – там перебували тисячі людей. Під обстріл потрапили мирні жителі міста, а насамперед жінки, діти та літні люди.

Росіяни обстріляли їх касетною "Точкою-У" (раніше повідомляли, що це "Іскандер", але згодом інформацію уточнили). В результаті Росія вбила щонайменше 30 людей на вокзалі, ще понад 100 поранила. 


Як російські телеграм-канали брехали про обстріл у Краматорську / Скриншот


Як російські телеграм-канали брехали про обстріл у Краматорську / Скриншот

До теми – росіяни завдали удару по вокзалу Краматорська: моторошне відео

 

Автор: Анастасія Кушпіт