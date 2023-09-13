За ініціативою Кличка голову антикорупційного департаменту КМДА обиратимуть громадські активісти

13 вересня 2023, 16:15
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Джерело:

Олександр Лємєнов

Мер Києва та голова КМДА Віталій Кличко підписав розпорядження про створення комісії з відбору директора Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА. Туди увійшли відомі антикорупційні активісти з "АвтоМайдану", "Руху Чесно", StateWatch.

Про це повідомив голова комісії – юрист та експерт у сфері антикорупційної політики Олександр Лємєнов. Подробиці читайте у матеріалі.

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"Вчора під вечір Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про створення комісії з відбору директора Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА", – зазначає Лємєнов.

Юрист опублікував скриншот, який свідчить, що до комісії увійшли:

  • Катерина Бутко – представниця громадської організації "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан";
  • Ірина Латиш – представниця громадської організації "Рух Чесно";
  • Віктор Чумак – народний депутат 7 – 8 скликання.


Склад комісії / Скриншот з фейсбука Олександра Лємєнова

Секретарем комісії призначено Віктора Домагальського, який є радником Київського міського голови з питань протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами. А головою комісії став Олександр Лємєнов – юрист та представник громадської організації StateWatch.

Створення в місті Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції на нових принципах та з долученням активних представників київської громади – хороший приклад для інших міст,
– підкреслив Олександр Лємєнов.

Як повідомлялось, у липні мер Києва Віталій Кличко оголосив про проведення конкурсу на посаду голови антикорупційного департаменту КМДА. Він звернувся до антикорупційних органів та організацій із проханням спрямувати своїх представників до конкурсної комісії.

Автор: Даша Птаховська