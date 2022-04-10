За кілька днів до війни сказали їхати до Києва, бо буде вторгнення, – розвідник-доброволець

Розвідник-доброволець Іса Акаєв розповів, що про війну їм повідомили за декілька днів до початку вторгнення. Тоді він та колеги терміново вирушили до Києва.

Відповідну інформацію розвідник розповів під час інтерв'ю. Відомо, що Іса Акаєв у цивільному житті – кримчанин-мусульманин Наріман Білялов.

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Акаєв про війну дізнався за декілька днів до вторгнення

Кримчанин Білялов у 2014 році переїхав з тимчасово окупованого Криму та став розвідником Акаєвим на Донбасі. Прослуживши, він оселився в 9-ма дітьми та дружиною на Вінниччині.

І у 2022 році боєць знову пішов служити. Каже, повномасштабну війну припускали. Адже за декілька місяців були на навчаннях.

А потім керівництво Головного управління розвідки (ГУР), безпосередньо та людина, яка нами курирувала, сказала: треба терміново приїхати до Києва. І пояснив: незабаром розпочнеться вторгнення. Це було буквально за кілька днів до початку війни,

– пригадав розвідник.

Додав, що тоді вони приїхали до Києва, потім їздили по області – зокрема робили схрони, готували зброю для партизанського опору.

"Потім у Києві я зустрівся з нашим куратором, і він запропонував терміново хлопців збирати — мовляв, сьогодні вночі все почнеться. Ми зібралися. Видзвонили решту. Але це почалося не вночі, а десь під ранок (мовиться про 5 ранку 24 лютого – 24 канал", – пояснив чоловік.

Пригадав, що найбільше запам'яталась ніч перед війною, коли не знали, буде чи не буде.

"Але щойно почалися вибухи, ми всі зрозуміли. Можливо трохи цинічно це звучить, але ми тоді заспокоїлися і усвідомили, що все нормально, треба працювати", – пригадав розвідник.

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