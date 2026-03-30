За кілька годин – 1216 повідомлень: Нацполіція прокоментувала масову хвилю "мінувань" в Україні

У багатьох областях України 30 березня прокотилася масова хвиля "замінувань" у навчальних закладах, держустановах та інших організаціях. За кілька годин поліція отримала близько 1216 повідомлень.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла начальниця департаменту комунікації Національної поліції України – Юлія Гірдвіліс.

Що кажуть у поліції стосовно повідомлень про "замінування" по Україні?

Юлія Гірдвіліс зазначила, що 30 березня з 11-ї години на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, організацій, банків та інших установ масово надходили анонімні повідомлення про "замінування". Станом на 15:00, до підрозділів поліції надійшло 1 216 повідомлень про подібні випадки.

На місцях відпрацьовують цю інформацію вибухотехнічні служби, кінологи, слідчо-оперативні групи. Триває обстеження і перевірка території. І наразі відпрацьовано 20% таких повідомлень,

– наголосила представниця Нацполіції.

Як зауважила Гірдвіліс, з цих 20% у жодному випадку інформація про замінування не підтвердилася. Не виключено, що ця інформація також може бути черговим ІПСО від ворога.

"Все перевіряється, обстежується, проводиться, де необхідна, евакуація персоналу закладів. І на цей час ми просимо громадян зберігати спокій та користуватися інформацією з офіційних джерел", – підкреслила начальниця департаменту комунікації НПУ.

Також Юлія Гірдвіліс нагадала, що за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян – є кримінальна відповідальність.

Про перевірку повідомлень про "замінування" також повідомили й у поліції Києва. Там наголосили, що на об'єктах, де анонімно писали про небезпеку, вже працюють правоохоронці.