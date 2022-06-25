За кордоном може залишитись понад 500 тисяч українців: прогноз соціологині

Якщо війна закінчиться відносно швидко, то за кордоном залишаться сотні тисяч українців. Цифра може бути ще більшою, якщо активні бойові дії триватимуть довше.

Про це 24 каналу розповіла соціологиня та директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Елла Лібанова. За її словами, чим швидше Україна переможе – тим більше громадян повернуться додому.

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За кордоном можуть залишитися 500 – 600 тисяч українців

Пані Лібанова наголошує – якщо війна завершиться приблизно до кінця року, то близько 500 – 600 тисяч українців, які виїхали після повномасштабного вторгнення, залишаться жити за кордоном.

Це досить велика цифра. Утім, якщо війна триватиме довше, то кількість таких людей лише зростатиме.

Якщо гаряча фаза війни триватиме довго та пошириться на інші території України, то кількість таких людей зросте. Також до тих, хто вже виїхав, додадуться ще нові люди, – зазначила Елла Лібанова.

Вона наголошує, що зараз за кордоном переважно перебувають жінки із дітьми. Якщо війна триватиме довго, то вони будуть все міцніше "осідати" за кордоном: діти підуть в садочок та школи, мами шукатимуть постійну роботу тощо. Тим паче українки є конкурентоздатними на ринку праці в ЄС.

Пані Лібанова вважає, що найближчими роками в України не буде позитивна демографічна ситуація. Однак не все так погано. Вона згадала про цікаве явище на початку війни: тоді в перші тижні з-за кордону до України повернулося близько 200 тисяч людей, 80% з яких – чоловіки, які були готові захищати рідну землю.

За її словами, це свідчить про потужне відчуття "українськості", яке не зникає в людей після еміграції. Саме тому людям з України надзвичайно важливо регулярно спілкуватися та підтримувати зв’язок із рідними чи близькими, які виїхали в інші держави. Це сприятиме тому, щоб люди не забували своє коріння. А може й допомогти, щоб вони повернулися до України.

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення, за даними ООН, з України виїхало 7,704 мільйона людей. Понад 2,5 мільйони вже повернулися додому. Такі дані були станом на 16 червня.

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