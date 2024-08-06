За липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант, – Зеленський у зверненні

Володимир Зеленський ввечері 6 серпня традиційно опублікував звернення до українців. Він розповів про результати сьогоднішнього дня.

Зокрема, він поділився подробиця проведеної Ставки. Гарант розповів, які питання порушували під час неї.

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Зеленський провів Ставку

Президент України розповів, що сьогодні, 6 серпня, провів Ставку.

Там підіймалося кілька питань. Зокрема, питання щодо фронту. Він заслухав доповідь Головкома – він брав участь у Ставці якраз із передової.

Безпосередньо перебуває там (на передовій – 24 Канал). Доповів щодо всіх напрямків наших дій. І найбільш жорсткі – Покровський, Торецький, а також Харківщина та всі інші напрямки боїв – жодного не залишаємо без уваги. Робимо максимум, щоб підтримати наші підрозділи та щоб знищувати окупанта,

– зазначив президент.