Агенти ФСБ у рясах: судитимуть кліриків УПЦ МП, які працювали на Росію

СБУ продовжує викривати російських агентів. Зокрема, судитимуть кліриків, які влаштовували інформаційні диверсії проти України.

Завершилось досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, які проводили інформаційні диверсії проти України на замовлення російської спецслужби. Серед фігурантів – очільник столичного храму УПЦ (МП).

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Фігурантів затримали у березні

За матеріалами справи, клірик координував трьох спільників – так званих "політекспертів". Вони перебували у Києві та масово поширювали російські наративи. У своїх матеріалах вони виправдовували війну Росії проти України та підбурювали до міжконфесійної ненависті у нашій державі.

СБУ провела затримання всіх фігурантів справи ще у березні.

Наразі обвинувальні акти стосовно затриманих скеровано до суду. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановили, що обвинувачені входили до складу однієї з найбільших агентурних мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабної війни.

Тривають також і інші розслідування

Стосовно ще понад 10 учасників російських агентів триває спеціальне досудове розслідування, оскільки вони переховуються за кордоном.

Встановлено, що обвинувачений клірик особисто курував поширення антиукраїнського контенту через підконтрольні канали в телеграмі та на ютубі.

Одразу після оприлюднення замовних матеріалів їх миттєво "підхоплювали" центральні телеканали та інтернет-видання Росії, які поширювали фейки про нашу державу.

Так росіяни намагались дискредитувати нашу державу та підірвати довіру партнерів.