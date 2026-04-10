За майже 1000 кілометрів від фронту: Сили оборони атакували бурові установки в Каспійському морі

Українські військові атакували щонайменше дві російські бурові платформи на шельфі Каспійського моря. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що уразили у Каспійському морі?

Попередньо, вдалося атакувати льодостійку стаціонарну платформу (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені Грайфера та льодостійку стаціонарну платформу (ЛСП-1) на платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна.

За даними Генштабу, обидві платформи розташовані на півночі Каспійського моря за майже тисячу кілометрів від лінії бойового зіткнення та є важливими для забезпечення російської армії пально-мастильними матеріалами.

Сили оборони України продовжать уражати важливі об'єкти окупантів до повного припинення збройної агресії Росії проти України,

– наголосили там.

Довідково. У північній частині Каспійського моря зосереджені стратегічні видобувні потужності, яке належать російській компанії "Лукойл". Зазначимо, що ЛСП-1 вже неодноразово ставала ціллю українських атак.

Нагадаом, що внаслідок атаки на платформу на родовищі імені Корчагіна у грудні 2025 року БпЛА пошкодили критичне обладнання, що призводило до тимчасового призупинення роботи. Повторна атака була у січні 2026 року.

