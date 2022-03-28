За минулу добу лише на Запоріжжі знищили 71 окупанта, ще 13 поранили

В напрямку Запоріжжя тривають бої. Впродовж цієї ночі й ранку наші захисники успішно відбивали атаки ворога і продовжують завдавати втрат окупантам.

За останню добу підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 71 окупанта, ще 13 поранили. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Також наші захисники знищили 4 ворожих бронетранспортера, 2 міномети, 2 автомобілі, 2 бойові машини піхоти й 1 броньовану дозорну машину.

Моральний стан ворога дуже низький

Окупанти виснажені та голодні. Анатолій Куртєв повідомив, що вони навіть не забирають тіла своїх загиблих із поля бою.

І при цьому вони як справжні терористи все частіше обстрілюють населені пункти Запорізького краю,

– йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що росіяни збільшили кількість ракетних обстрілів по території всієї України. Тільки впродовж 18 березня по українських містах було випущено аж 70 ракет. На щастя, більша частина з них не долетіла, але є й такі, що влучили в ціль.

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