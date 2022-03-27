За минулу добу з України виїхали 49 тисяч людей, а прибули – 27 тисяч

Всупереч російській агресії, українці продовжують повертатися додому. Так, з початку війни до України повернулися приблизно 442 тисячі громадян.

Про це свідчать дані Державної прикордонної служби України. Зокрема за останню добу український кордон перетнули понад 76 тисяч людей та більш як 16 тисяч транспортних засобів.

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Скільки українців повернулося до України

До України за минулу добу прибули 27 тисяч осіб. З них понад 22 тисячі – українці, переважна більшість з яких чоловіки, які готові захищати Батьківщину.

До слова, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 442 тисяч громадян.

Скільки українців виїхали за кордон

За даними Держприкордонслужби, минулої доби Україну покинуло понад 49 тисяч осіб. 30 тисяч з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці.

Прикордонники рекомендують для перетину кордону до ЄС обирати також пункти пропуску на межі з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Молдовою. Наразі майже на кожному з них відсутні черги.

Крім того, закликали усіх дотримуватися на кордоні правопорядку, черговості та норм моралі під час перетину кордону і не пропонувати прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону.

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