За місяць війни Укроборонпром виготовив і модернізував більше техніки, ніж за увесь 2021 рік

Державний концерн Укроборонпром відзвітував про результати своєї роботи протягом першого місяця повномасштабної російсько-української війни.

В Укроборонпромі заявили, що за період з 24 лютого по 24 березня 2022 року підприємства концерну виготовили, модернізували та відремонтували більше військової техніки, аніж за увесь минулий рік.

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Підприємства Укроборонпрому працюють у посиленому режимі

Зараз українські оборонні підприємства перейшли на графік роботи у 3 зміни. Де та у який спосіб розгорнуте виробництво та ремонт техніки – у концерні, ясна річ, не розголошують.

З перших днів війни працюють і наші виїзні ремонтні бригади. Вони ремонтують як українську техніку, так і російську трофейну,

– відзначила представниця Укроборонпрому.

Водночас через значне збільшення роботи концерн активно шукає спеціалістів. В Укроборонпромі наголошують, що робота – оплачувана. Уже понад 10 тисяч осіб відгукнулися на відкриті вакансії.

Брифінг Укроборонпрому: дивіться відео

Раніше в Укроборонпромі записали звернення до російських льотчиків, пообіцявши їм 1 мільйон доларів за російський літак.

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