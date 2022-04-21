За мужність та самовідданість: президент нагородив ще 203 бійців ЗСУ

Українські захисники героїчно боронять нашу державу від російських окупантів. Президент Володимир Зеленський 20 квітня вчергове відзначив низку бійців державними нагородами.

На жаль, кількадесятьох військових нагородили посмертно. Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні, повідомляє 24 канал.

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Зеленський нагородив українських захисників

Президент зауважив, що минув 56 день оборони України, кожен з яких наближає нашу державу до миру.

Вже традиційно перед записом звернення я підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 203 військовослужбовці Збройних Сил України, з них 49 – посмертно,

– зазначив Зеленський.

Ще 5 українським захисникам посмертно надали звання Героя України.

"Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну! Вічна вдячність усім, хто став на захист нашої держави! Слава Україні!", – підсумував глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: