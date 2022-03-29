За "неадекватну" діяльність: Північна Македонія вислала п'ятьох російських дипломатів

Північна Македонія вислала п'ятьох російських дипломатів. Таке рішення було прийнято на тлі "невідповідної" дипломатичної діяльності.

Північна Македонія вислала п'ятьох російських дипломатів

Так, Міністерство закордонних справ країни 28 березня повідомило, що послу Росії Сергію Базднікіну вручено ноту про вислання.

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Імена та посади дипломатів поки не називаються, але їм дали п'ять днів на те, щоб покинути країну. Більше подробиць не було.

Їхня діяльність, на думку влади Північної Македонії, порушувала "дипломатичні норми".

Це не перший раз

Зауважимо, Північна Македонія не вперше висилає російських дипломатів, щоразу викликаючи взаємні кроки з Москви. Цього разу теж не обійшлося без цього. У РФ вже заявили, що "відповідь буде адекватною".

У 2021 році країна вислала двох російських дипломатів в результаті окремих інцидентів.

Слід зазначити, що Північна Македонія приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

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