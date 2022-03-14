За незаконний перетин кордону "ухилянти" вже пропонують по 5 тисяч доларів
14 березня 2022 , 19:59Читать новость на русском
Джерело:фейсбук ДПСУ
Не всі чоловіки мужньо наважуються захищати свою рідну країну. І, як "справжні патріоти", вирішують покинути кордони України.
Таке трапляється вже не вперше. Втім, цього разу "ухилянти" запропонували немаленьку плату за перетин кордону.
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5 тисяч доларів за перетин кордону
Інцидент стався у пункті пропуску "Рава-Руська", що на кордоні з Польщею.
Так, прикордонники припинили дві спроби надання неправомірної вигоди – 28-річний та 29-річний чоловіки пропонували 5 000 доларів та 3 450 доларів, 8 500 гривень.
Вони хотіли уникнути мобілізації та втекти за межі України. Однак зробити цього так і не вдалося. Співробітники ВВВБ Держприкордонслужби задокументували "ухилянтів" та передали до Національної поліції України.
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