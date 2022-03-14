За незаконний перетин кордону "ухилянти" вже пропонують по 5 тисяч доларів

Таке трапляється вже не вперше. Втім, цього разу "ухилянти" запропонували немаленьку плату за перетин кордону.

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Інцидент стався у пункті пропуску "Рава-Руська", що на кордоні з Польщею.

Так, прикордонники припинили дві спроби надання неправомірної вигоди – 28-річний та 29-річний чоловіки пропонували 5 000 доларів та 3 450 доларів, 8 500 гривень.

Вони хотіли уникнути мобілізації та втекти за межі України. Однак зробити цього так і не вдалося. Співробітники ВВВБ Держприкордонслужби задокументували "ухилянтів" та передали до Національної поліції України.