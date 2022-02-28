За ніч окупанти не взяли жодного великого міста України
Джерело:фейсбук Сергія Братчука
В Україні продовжують запеклі бої з російськими окупантами і українські захисники геоїчно відстоюють атаки ворога. За ніч росіянам не вдалось взяти жодного обласного центру або великого міста.
Про це повідомив доброволець та координатор групи "Інформаційний опір – Південь" Сергій Братчук.
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За його словами, російські фашисти здатні лише на обстріл беззбройного цивільного населення.
Збройні Сили України та інші підрозділи захисту мужньо вистояли і з великим задоволенням нищать російських фашистів!
"Вірте в своїх захисників! Україна вистоїть!", – написа він.
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Текст публікації Сергія Братчука:
За ніч окупантам не вдалось взяти жодного обласного центру або великого міста! Російські фашисти здатні лише на обстріл беззбройного цивільного населення! ЗСУ та інші підрозділи захисту України мужньо вистояли і з великим задоволенням нищать російських фашистів! Вірте в своїх захисників!