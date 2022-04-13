За нього вели жорстокі бої: кадри зі звільненого Ворзеля
Джерело:фейсбук Міноборони України
Чимало населених пунктів Київської області постраждало від звірських воєнних злочинів російських військ. Одним із таких є Ворзель.
1 квітня Збройні Сили України звільнили селище, тоді й почали з'являтися моторошні кадри звідти. Зокрема, відео зі звільненого Ворзеля поширило й Міністерство оборони України.
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Понад місяць цей населений пункт перебував під окупацією російських загарбників.
Ворожі війська чинили злочинні дії – з артилерії й танків знищували житлові масиви та об'єкти соціальної інфраструктури, розстрілювали й спалювали мирних людей, й навіть їли собак. А російські "Гради" цинічно зруйнували місцевий дитячий будинок.
Активні дії ЗСУ дозволили звільнити Ворзель від окупантів, й український прапор замайорів 1 квітня.
Дивіться кадри зі звільненого Ворзеля: відео
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