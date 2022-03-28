За Нємцовим перед смертю шпигували ті ж самі ФСБшники, що отруїли Навального, – розслідування

За Борисом Нємцовим протягом останніх місяців стежили ті ж агенти ФСБ, які згодом отруїли Олексія Навального. До такого висновку дійшли журналісти-розслідувачі.

У спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і BBC виявили ще дещо спільне між убивством Нємцова, а також отруєнням Навального. Мовиться про те, що у цьому причетні одні й ті ж люди.

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Останні кілька місяців життя Нємцова переслідували агенти ФСБ

Розслідувачі ретельно вивчили базу бронювання квитків. Так, вони виявили, що щонайменше троє агентів ФСБ – Дмитро Сухін, Валерій Сухарєв, а також Олексій Кривощоков – слідкували за Борисом Нємцовим. Зауважимо, що двоє із них потім "проявилися" у справах з отруєннями:

Сухарєв долучився до групи агентів ФСБ, які отруїли Кара-Мурзу, Дмитра Бикова, а також Олексія Навального.

Кривощеков теж був причетний до отруєння опозиціонера.

Що стосується поїздок, то їх було 13. Агенти ФСБ слідували за Нємцовим у період з травня 2014 року по лютий 2015 року. Схема роботи у них традиційна: вони приїжджали за кілька годин або день до прибуття Нємцова. Виїжджали вони або практично відразу ж або невдовзі. Усе це робилося для того, щоб не перетнутися з ним.

Розслідувачів здивував той факт, що 21 лютого вони не поїхали за ним до Ярославля. Це, зауважимо, була остання його поїздка перед убивством у Москві 27 лютого. Тож у журналістів постало логічне питання: за ним більше не стежили, бо знали, що його невдовзі уб'ють?

Дуже схоже на це, адже 25 лютого група кілерів із ФСБ перевела свою увагу на другу жертву. Від цього дня вони переслідували журналіста Володимира Кара-Мурзу молодшого, якого згодом отруїли.

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