За останні дві доби в Києві виявили 16 російських ДРГ
Джерело:Ukraine Media Centre Kyiv
В місті Києві протягом 2 останніх діб було виявлено 16 ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Блок-пости у столиці залишатимуться й надалі.
Про це розповів бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Грузевич.
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"Протягом 2 днів в самому місті Києві виявлено 16 ДРГ противника. Тобто противник, покидаючи область, залишив ДРГ", – повідомив Грузевич.
Наприклад, вчора ми провели зачистку одного району. Спіймали одну групу і виявили жменю датчиків, по яких наводяться ракети. Тому нехтувати сигналами повітряної тривоги не можна. Загроза ракетних ударів зберігається,
– зазначив Олександр Грузевич.
Крім того, він розповів, що в Києві будуть розширяти проїжджі частини доріг, але блок-пости прибрати не будуть.
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