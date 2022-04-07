За останні дві доби в Києві виявили 16 російських ДРГ

В місті Києві протягом 2 останніх діб було виявлено 16 ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Блок-пости у столиці залишатимуться й надалі.

Про це розповів бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Грузевич.

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"Протягом 2 днів в самому місті Києві виявлено 16 ДРГ противника. Тобто противник, покидаючи область, залишив ДРГ", – повідомив Грузевич.

Наприклад, вчора ми провели зачистку одного району. Спіймали одну групу і виявили жменю датчиків, по яких наводяться ракети. Тому нехтувати сигналами повітряної тривоги не можна. Загроза ракетних ударів зберігається,

– зазначив Олександр Грузевич.

Крім того, він розповів, що в Києві будуть розширяти проїжджі частини доріг, але блок-пости прибрати не будуть.

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