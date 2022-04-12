За період окупації загарбники вбили понад 400 жителів Бучанської громади
12 квітня 2022 , 12:30Читать новость на русском
Джерело:Київська ОВА
Під час тимчасової окупації Бучанської громади окупанти вбили понад 400 мирних людей. Зараз у місті проводять ексгумацію тіл загиблих.
Одну з братських могил наразі розбирають. Про це повідомили в Київській ОВА 12 квітня.
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За період окупації загарбники вбили понад 400 жителів Бучанської громади,
– мовиться в повідомленні.
На території місцевого храму розпочалась ексгумація масового поховання мирних жителів у Бучі.
Кожне тіло розглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори. Більша частина людей померла від вогнепальних та уламкових поранень.
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