Від початку війни на Донбасі загинуло понад 3 тисячі цивільних: сумна статистика
Від початку російської агресії на Сході країни загинули 3 367 цивільних осіб. Крім того, 7 тисяч людей отримали травми та поранення.
Моніторингова місія ООН зафіксувала 18 смертей та 87 випадків поранень серед мирних жителів на Донбасі від початку 2020 року до 31 липня. Ці показники на 10% менші у порівнянні з аналогічним періодом у 2019 році. Про це повідомила голова місії Матільда Богнер на презентації доповіді про права людини.
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За словами Богнер, з 1 серпня ніхто з мирних жителів не загинув. Також жоден цивільний об'єкт не був зруйнований через воєнні дії.
Це демонструє те, що є можливість досягти нульового показника серед загиблих цивільних. Ми закликаємо сторони конфлікту продовжувати поважати це припинення вогню і повністю відповідати положенням міжнародного гуманітарного права,
– додала голова місії.
Що відомо про загиблих та поранених цивільних на Донбасі у 2019 році
- Через російську агресію на Донбасі у 2019 році постраждали 167 мирних жителів – 27 загинули, а 140 отримали поранення.
- 3% цивільних на Донеччині постраждали в результаті обстрілів зі стрілецької зброї.
- 35% постраждали через вибухи мін.
Коротко про ситуацію на Донбасі
- Біля населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців.
- 15 вересня під час проведення інженерних робіт український захисник підірвався на вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.
- У Мар'їнці окупанти блокують ремонто-відновлювальні роботи на газорозподільній станції. Вона може надавати газ понад 26 тисячам місцевих жителів.
- Окупанти підпалили траву на лінії розмежування. У селах Трьохізбенка, Кримське та Новоолександрівка кілька будинків згоріли вщент. Пожежі допомагали гасити українські військові.