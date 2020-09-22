Від початку російської агресії на Сході країни загинули 3 367 цивільних осіб. Крім того, 7 тисяч людей отримали травми та поранення.

Моніторингова місія ООН зафіксувала 18 смертей та 87 випадків поранень серед мирних жителів на Донбасі від початку 2020 року до 31 липня. Ці показники на 10% менші у порівнянні з аналогічним періодом у 2019 році. Про це повідомила голова місії Матільда Богнер на презентації доповіді про права людини.

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За словами Богнер, з 1 серпня ніхто з мирних жителів не загинув. Також жоден цивільний об'єкт не був зруйнований через воєнні дії.

Це демонструє те, що є можливість досягти нульового показника серед загиблих цивільних. Ми закликаємо сторони конфлікту продовжувати поважати це припинення вогню і повністю відповідати положенням міжнародного гуманітарного права,

– додала голова місії.

Зверніть увагу! З 27 липня 2020 року на Донбасі почав діяти режим припинення вогню. Однак проросійські бойовики систематично порушують його – зміцнюють власні позиції та обстрілюють українських військових. Крім того, окупанти розміщують боєприпаси в житлових масивах, чим наражають на небезпеку мирних жителів.

Що відомо про загиблих та поранених цивільних на Донбасі у 2019 році

Через російську агресію на Донбасі у 2019 році постраждали 167 мирних жителів – 27 загинули, а 140 отримали поранення.

3% цивільних на Донеччині постраждали в результаті обстрілів зі стрілецької зброї.

35% постраждали через вибухи мін.

Коротко про ситуацію на Донбасі