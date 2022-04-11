За підрахунком 100% голосів Макрон і Ле Пен вийшли у другий тур виборів президента Франції

У Франції вже порахували 100% голосів виборців. 10 квітня там минув перший тур виборів президента країни.

Там вже підрахували 100% голосів. За їхніми підсумками у другому турі за крісло президента змагатимуться Еммануель Макрон та Марі Ле Пен.

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Макрон отримав більше голосів

Другий тур має відбутися 24 квітня. У першому ж Макрон здобув перемогу. Він набрав понад 27,6% голосів виборців. Водночас Марі Ле Пен – понад 23,41%.

Голова партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон замикає трійку лідерів, набравши 21,95% голосів. Інші кандидати мають на своєму рахунку менше 7,05%.

Всього у виборах брали участь 12 кандидатів.

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