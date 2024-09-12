За підривом залізниці у Бєлгородській області стоїть ГУР та ССО, – джерела

Уночі 10 вересня на залізниці в Бєлгородській області пролунав потужний вибух. Мінування та підрив здійснили під час операції ГУР та ССО.

Про це повідомили джерела 24 Каналу у спецслужбах. Відомо, що унаслідок вибуху на залізниці зійшов тепловоз вантажного поїзда й 11 вагонів.

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ГУР та ССО провели вдалу операцію

Як повідомили джерела, у результаті спільної операції Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій 10 вересня 2024 року у Бєлгородській області Росії здійснено мінування та підрив на залізничній ділянці "Старий Оскол – Валуйки". Операція з підриву була успішною та серйозно пошкодила залізницю.

Так, пущено під укіс вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії держави-агресора. Після вибуху з рейок зійшло 11 вагонів та локомотив.

Тепер залізнична ділянка "Старий Оскол – Валуйки" паралізована. Окупанти вже скасували низку поїздів.

Як писали у росЗМІ, вибух на залізниці пролунав близько о 23:17 10 вересня. Цікаво, що окупанти не визнали диверсії. Прокремлівські ЗМІ написали лише про "втручання в роботу залізничного транспорту". Інші деталі інциденту в мережі не розголошували.