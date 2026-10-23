Понад 400 засуджених: у Білорусі масово переслідують людей за підтримку України

У Білорусі з лютого 2022 року за підтримку України засудили щонайменше 419 осіб. Серед покараних опинилися 73 жінки, а 142 ув'язнених досі перебувають під вартою.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна".

Що відомо про переслідування у Білорусі

Реальна кількість кримінальних проваджень проти громадян може бути значно більшою за зафіксовані показники.

Найбільшу групу засуджених становлять люди, які поширювали фотографії та відеозаписи переміщення російської військової техніки. За сприяння екстремістській діяльності вироки отримали 222 особи.

За обвинуваченням у державній зраді у зв'язку з підтримкою України засудили 44 особи. Крім того, 17 іноземних громадян покарали за нібито шпигунство.

Ще 29 людей засудили за тероризм у справах про диверсії на залізниці та військовому аеродромі. За фінансові пожертви на потреби Збройних сил України вироки отримали 45 осіб.

Найбільше затримань серед українців відбулося у так званій "Справі Гаюна" – хвилі арештів, пов'язаних із діяльністю моніторингового проєкту "Беларускі Гаюн".

Нагадаємо, що нещодавно президент Зеленський попередив, що Захід України під загрозою ударів, бо Путін хоче розмістити балістику в Білорусі.