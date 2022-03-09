За попередню добу понад 120 тисяч людей перетнули західний кордон України
Джерело:ДПСУ
За минулу добу український кордон на західній ділянці перетнули понад 120 тисяч осіб та майже 15 тисяч транспортних засобів.
У Державній прикордонній службі констатували, що таким чином пасажиропотік зменшився приблизно на 10%, ніж було за день до того.
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Більшість із тих, хто виїхав, – понад 75 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Як наслідок – на цьому напрямку все ще зберігаються накопичення людей і автомобілів.
Українські чоловіки повертаються на Батьківщину
Також за минулу добу до України прибули 14,5 тисячі осіб. Майже 12 тисяч з них – українці, більшість з яких – чоловіки, що планують долучитися до сил оборони.
Пишаємося земляками, які їдуть боронити свою Батьківщину,
– наголосили у ДПСУ.
Прикордонники нагадали, що для перетину кордону до ЄС краще обирати пункти пропуску на кордонах з:
- Угорщиною,
- Словаччиною,
- Румунією,
- Молдовою.
Наразі пункти пропуску з даними країнами майже порожні або завантажені мінімально.
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