За попередню добу понад 120 тисяч людей перетнули західний кордон України

За минулу добу український кордон на західній ділянці перетнули понад 120 тисяч осіб та майже 15 тисяч транспортних засобів.

У Державній прикордонній службі констатували, що таким чином пасажиропотік зменшився приблизно на 10%, ніж було за день до того.

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Більшість із тих, хто виїхав, – понад 75 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Як наслідок – на цьому напрямку все ще зберігаються накопичення людей і автомобілів.

Українські чоловіки повертаються на Батьківщину

Також за минулу добу до України прибули 14,5 тисячі осіб. Майже 12 тисяч з них – українці, більшість з яких – чоловіки, що планують долучитися до сил оборони.

Пишаємося земляками, які їдуть боронити свою Батьківщину,

– наголосили у ДПСУ.

Прикордонники нагадали, що для перетину кордону до ЄС краще обирати пункти пропуску на кордонах з:

Угорщиною,

Словаччиною,

Румунією,

Молдовою.

Наразі пункти пропуску з даними країнами майже порожні або завантажені мінімально.

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