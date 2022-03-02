За ситуацією на кордонах з Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною можна стежити онлайн

Російський агресор цинічно обстрілює цивільне населення України. Через це українці вимушені покидати не тільки рідні домівки, але й країну, щоб їх діти й дружини були в безпеці.

Дані про ситуацію на кордонах постійно оновлюють

Через вторгнення Росії на кордонах України з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молодовою утворили великі черги.

Дізнайтесь більше Кого з чоловіків у віці від 18 до 60 років випускатимуть з України: винятки

Люди намагаються покинути Україна на авто, пішки чи поїздом. Авіапростір закритий. Українцям доводиться стояти по декілька годин та навіть днів, щоб перетнути кордон.

Голова Львівська ОДА Максим Козицький повідомив, що ситуацію на кордонах з Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою можна відстежувати онлайн

За цим посиланням постійно оновлюють дані про приватні авто, автобуси та "живу чергу" на кордонах.

Зауважимо, що в умовах воєнного стану перетнути державний кордон України не можуть чоловіки призивного віку (18 – 60).

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