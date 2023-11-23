Всі країни Європи мають готуватися: президент Чехії сказав, коли Росія може поновити наступ

Країни Європи і НАТО бачать у Росії загрозу номер один. Чеський президент Петр Павел пояснив, чому Кремль має програти в Україні.

Росія за 5 – 7 років може відновити свою боєздатність, аби атакувати країни НАТО. Усе залежатиме від того, чим завершиться війна в Україні, вважає екс-генерал НАТО, президент Чехії Петр Павел.

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Чому заморозити фронт в Україні небезпечно

Якщо інтенсивні бойові дії в Україні припиняться і конфлікт буде заморожений, це дасть змогу Кремлю виграти час, аби поновити агресію проти країн Європи і навіть виступити проти Альянсу. Таку думку Павел висловив на пресконференції за результатами зустрічі голів держав Вишеградської групи у Празі 22 листопада.

: Вишеградська група, Вишеградська четвірка – угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини.

За словами Павела, усі в Європі і НАТО сприймають Росію як найбільшу реальну загрозу.

Чеський президент переконаний, що всі європейські армії повинні готуватися до ймовірного нападу з боку Кремля. Цей сценарій після 24 лютого 2022 року вже не можна виключати.

Колишній генерал НАТО підкреслив, що усі чотири країни Центальної Європи мають спільний інтерес у тому, щоб Україна перемогла, а Росія зазнала поразки. Вони дотримуються єдиної позиції щодо потреби всебічно підтримувати Київ.

Путін не відмовився від своїх амбіцій в Україні

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували виступ російського президента на саміті "Великої двадцятки". З нього випливає, що очільник Кремля зовсім не змінився. Путін знову повторював пропагандистські наративи: про "кривавий Євромайдан", "лицемірний Захід", "громадянську війну на Донбасі".

У ISW вважають, що не змінилися також й максималістичні цілі Путіна щодо війни в Україні.

На думку експертів, "передчасне припинення бойових дій в Україні значно збільшує ймовірність поновлення російської агресії на набагато вигідніших для Кремля умовах у найближчому майбутньому".