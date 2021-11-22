У Службі зовнішньої розвідки Росії назвали ситуацію в Україні такою ж, як і в Грузії перед подіями 2008 року. Щоправда, у Кремлі ті події трактують по-своєму.

У Службі зовнішньої розвідки Росії цинічно і безпідставно звинуватили Україну у почуттях "вседозволеності та безкарності".

Важливо Росія провокує, щоб Україна пішла ударом у відповідь, – військовий волонтер

У Кремлі наголосили, що таку поведінку Києва спровокувала "провокаційна політика США та Євросоюзу".

Схожу ситуацію ми спостерігали у Грузії напередодні подій 2008 року. Тоді Михайло Саакашвілі "зірвався з ланцюга" та намагався знищити російських миротворців та громадянське населення Південної Осетії. Йому це дорого обійшлося,

– мовиться у заяві СЗР.

Що відомо про російсько-грузинську війну 7 серпня 2008 року розпочалася російсько-грузинська війна. Російські регулярні війська вторглися у Грузію, перетнувши кордон країни через Рокський тунель. Через потужні обстріли з боку осетинських сепаратистів та російських військових увечері 7 серпня грузинські війська увійшли до Цхінвалі і почали там спецоперацію.



Російська армія незаконно вторглася до Грузії щонайменше на 19 – 20 годин раніше від початку грузинської операції. Офіційно Москва досі заявляє, що її військові зайшли в Грузію лише 8 серпня, після того, як Тбілісі розпочав військову операцію в Цхінвальському регіоні.

Кремль традиційно спростовує свої війська на кордоні з Україною

У серпні 2008 року, після 17 років неоголошеної війни Росії проти Грузії, почалася офіційна російсько-грузинська війна. Обстановка у Південній Осетії багато в чому схожа з обстановкою на Донбасі.

Російська розвідка назвала "абсолютно хибною" інформацію про концентрацію на території Росії сил для військового вторгнення в Україну.

Американці малюють страшну картину того, як полчища російських танків почнуть руйнувати українські міста, переконують, що мають якісь достовірні відомості про такі наміри Росії,

– зазначили у Службі зовнішньої розвідки Росії.

Варто наголосити, що керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше заявив, що Росія може розпочати активні бойові дії проти України у січні чи на початку лютого 2022 року. За його словами, зараз Кремль сконцентрував біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців.

Про можливу підготовку нападу Росії на Україну повідомляли й американські ЗМІ, посилаючись на дані розвідки та джерела в адміністрації. Водночас наголошувалося, що Кремль поки що не ухвалив остаточного рішення.