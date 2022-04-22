За тиждень – півтора буде зрозуміло, як розгортаються події, – Подоляк про бої за Донбас

Після втечі з-під Києва російські окупанти вирішили намагатися отримати хоч якусь перемогу на Донбасі. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що за тиждень чи півтора стане зрозуміло, як там розгортаються події.

Про це він розповів в ефірі "FREEДОМ", повідомляє 24 канал. Подоляк зауважив, що щиро сподівається у перемозі ЗСУ,

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Ситуація на Донбасі стане зрозумілою за тиждень – півтора

Радник голови ОП щиро вірить в те, що під час битви за Донбас ЗСУ домінуватимуть та здобуватимуть і тактичні, і стратегічні перемоги.

Я в це щиро вірю і навіть не маю сумніву. Мене просто завжди дуже сильно турбує питання ціни, яку хлопці повинні будуть заплатити для того, щоб довести окупанту, що він окупант і має йти звідси геть,

– зазначив Подоляк.

Він додав, що дуже хоче, щоб героїчні українські захисники зберегли свої життя. За словами Подоляка, щоб точно дізнатися час, який повинен минути, аби зрозуміти, як розгортаються події на Донбасі, краще звернутися до Генштабу ЗСУ. Однак він також має певну думку щодо цього.

"Вже видно, що з учорашнього дня починається ескалація. Вона посилюватиметься. Напевно, погодні умови також впливають. Інтенсивність, мабуть, зростатиме найближчими днями. Напевно, тиждень – півтора і нам буде цілком зрозуміло, як розвиваються події", – зауважив радник голови ОП.

Подоляк підсумував, що в ЗСУ немає іншого шляху, крім як здобувати тактичні перемоги на Сході. Це важливо, щоб українці залишилися вільними та не жили в таборі.

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