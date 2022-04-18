За тиждень – Великдень: як пройшла Вербна неділя воєнного часу в містах України

Вербна неділя є одним із найважливіших свят християнства. Тому попри те, що цьогоріч вона припала на дуже важкий час, українці не зрадили своїм традиціям.

Православні та греко-католицькі християни 17 квітня продавали та освячували свої гілки, щоб відсвяткувати вхід Ісуса до Єрусалиму. Як пройшла вербна неділя в містах України у 2022 році – в матеріалі 24 каналу.

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Просили миру та визволення від ворога

У Києві свято минуло майже так, як і завжди. Проте все ж воєнний час дає про себе знати. У церквах цьогоріч було багато військових у формі. Також під час Божественних літургій здебільшого підносилися особливі прохання про дарування миру та тиші. Також просили в Бога й визволення від будь-якого ворога.

Вербна неділя в одному з храмів столиці / Фото "Вечірній Київ"

Місто, яке почало оживати

Нещодавно фото з Бучі облетіли весь світ. Саме тут росіяни, чи не найбільше, намагалися посіяти смерть. На щастя, наші військові звільнили містечко від російської окупації.

За тиждень до Великодня тут стало помітно, що в місті знову вирує життя. У волонтерському штабі місцевим в цей день видавали гуманітарну допомогу. Також у гуманітарний штаб привезли освячену вербу із Храму Святого Апостола Андрія Первозванного.

Гуманітарний штаб Бучі 17 квітня / Фото Бучанської міськради

Чи не найбільше розголосу набула фотографія з-під церкви, на якій жінка продає гілки з "котиками". Річ у тім, що саме біля цього храму нещодавно була братська могила мирних жителів, вбитих росіянами.



Жінка продає вербові гілки / Фото Бучанської міськради

Вербна неділя біля Чорного моря

Святкували 17 квітня також в Одесі. Там найбільше вірян було на Соборній площі міста. Хоч ворог постійно намагається лякати підготовкою десанту на узбережжя, люди не втрачають віри в Бога та ЗСУ. Тому вони зібралися, щоб помолитися в цей важливий день за наших захисників і мирне небо.

Одесити на Соборній площі 17 квітня / Фото з телеграму "Думская"

Важливий день і на заході України

У Львові, як і в більшості міст, день почався із ранкової тривоги. Проте це не зіпсувало цей важливий день. Сьогодні були наповнені людьми площі та двори всіх церков.



Вербна неділя в центрі Львова / Фото ЛМР

Нам потрібно більше вербових котиків, щоб вибити й вигнати окупанта з України. Вітаю всіх, у кого сьогодні Вербна неділя,

– сказав у привітанні мер Льова Андрій Cадовий.



Львів'яни 17 квітня / Фото ЛМР

А ось в Івано-Франківську найбільше людей зібралося на площі Андрея Шептицького. Що додає символізму, оскільки саме цей митрополит не лише був визначним церковним діячем, а й неймовірно багато зробив для закладання фундаменту нашої державності.



Це велике свято в Івано-Франківську / Фото Galka.if.ua

Не відставали й тернополяни, яких найбільше було традиційно біля церкви Непорочного зачаття Марії. Проте неможливо й заперечити того, що не було міста на заході України, де не вшанували цей важливий день.

17 квітня на заході України / Фото "20 хвилин", "Золочів нет" АСС

Росіяни не мають нічого святого

Чи не найгірша подія трапилася в цей важливий день на Луганщині. У Вербну неділю російські військовики обстріляли храм у Сєвєродонецьку. Снаряд влучив у дах Свято-Христо-Різдвяного Кафедрального собору.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на це відреагував вкрай критично. Він повідомив, що внаслідок бойових дій у регіоні пошкоджено не лише цю церкву. Загалом зазнали 10 храмів, тому Гайдай припустив, що росіяни передусім воюють з Богом.

Пошкоджений храм на Луганщині / Фото Сєвєродонецької єпархії та Сергія Гайдая

У ПЦУ згодом повідомили, що це був не єдиний такий інцидент у свято. Також внаслідок обстрілів у Харкові постраждав храм Смоленської ікони Божої Матері.

Пошкоджений храм у Харкові / Фото Православної Церкви України