За це ворог битиметься, – військовий експерт про напрямок, де росіяни стоятимуть до кінця

Зараз найактивніше просування українських військових відбувається на Харківському напрямку. Там на кордоні немає ключових пунктів для окупантів, однак трохи південніше є важливий логістичний об'єкт.

Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він припустив, за який важливий опорний пункт окупанти битимуться до кінця.

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Головний логістичний пункт противника

"На кордоні Харківського напрямку немає опорних пунктів, за які б ворог бився до останнього. Однак, якщо трохи повернути на південь і просуватись вздовж кордону, то там пролягає траса, яка є основною, аби постачати забезпечення для ізюмського угрупування військ. За це ворог битиметься", – зазначив Жданов.

Мовиться про трасу, яка проходить через Вовчанськ. Він зауважив, що зараз російські окупанти навіть перекинули частину військ, аби зупинити просування наших військових в бік цієї траси.

Що дасть знищення логістичного пункту

Як наголосив Жданов, якщо нашим Збройним Силам вдасться знищити цей логістичний пункт – це змінить битву за Донбас. Він пояснив, що тоді ізюмське угрупування ворога може залишитись без постачання палива та боєприпасів, а це – 2 головні чинники, які забезпечують діяльність військ.

Тому саме тут головний напрямок. Українські військові трохи підтиснули наступ, і контрударом від Барвінкового в напрямку Ізюма зупинили наступальні дії, навіть дещо відсунули російські війська, – наголосив військовий експерт.

За його словами, зараз війська держави-агресорки перегруповуються і, вочевидь, намагатимуться відновити наступальні дії. Однак для них це буде дуже важко.

Загроза оточення для окупантів

За припущеннями Жданова, якщо українські військові почнуть атакувати росіян з 2 сторін – державного кордону та Барвінкового – тоді в окупантів є загроза оточення.

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"Якщо на Харківщині ми вийдемо на державний кордон, то далі в нас буде змога повернути на південь і намагатись просуватись вздовж адмінмежі, аби підрізати виступ, який утворився навколо Ізюму зі сторони кордону з Росією", – зазначив військовий експерт.

Жданов наголосив, що такий варіант можливий. Утім, зараз ще невідомо, чи застосує його Генеральний штаб ЗСУ, однак можна його розглядати.

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