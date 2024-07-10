Дуже схоже на збитий рейс МН17: як Росія намагається виправдатись за удар по "Охматдиту"

СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що Росія ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101. На місці трагедії зокрема знайдено уламок двигуна цієї крилатої ракети. Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар російської армії. Про це свідчать не тільки знайдені уламки, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак озвучив думку 24 Каналу, що поведінка російських пропагандистів довкола цієї трагедії нагадує аналогічну ситуацію, коли над Донеччиною у 2014 році був збитий літак Boeing 777. Він нагадав, що тоді Росія також висувала безліч версій й звинувачувала у збитті пасажирського літака українську сторону. Так відбувається і нині після удару по "Охматдиту".

Дивіться також Держава повністю відбудує та відновить "Охматдит", – Шмигаль

Мета Росії – змусити суспільство сумніватися

На думку Ступака, декілька версій, які суперечать одна одній, свідчать про ціль росіян не переконати суспільство у своїй правоті, а змусити людей сумніватися щодо єдиної правдивої.

Це дуже схоже на збитий рейс МН17. Тоді була аналогічна історія. Головна мета Росії – збити з пантелику, тому озвучують різні версії, одна може розбігатися з іншою. Росіяни мають на меті посіяти сумніви у суспільстві, щоб на Заході люди почали думати, хто ж насправді завдав удару,

– озвучив Ступак.

Колишній співробітник СБУ зауважив, що російська сторона аналізує все, що відбувається в соцмережах, особливо після резонансних подій. Ворожі спецслужби відстежують, як часто використовуються в етерах та на просторах друкованих й інтернет медіа певні слова й вислови, зокрема: "перемир’я", "перемовини", "зупинити війну", "Зеленський дістав" і т.д.