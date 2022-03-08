За вчора ЗСУ здійснили не менше 7 контратак, знищили танкову колону противника

Збройні сили України активно продовжують відбивати атаки ворога. Окрім цього, вони здійснюють і контратаки.

Лише за вчора, 7 березня, українські захисники здійснили 7 контратак. Про це заявив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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ЗСУ відбивають атаки і знищують противника

За його словами, ЗСУ контролюють ситуацію – збивають літаки і крилаті ракети противника. А також – не дають закріпитися на тих місцях, на яких окупанти хочуть просунутися.

За вчора (7 березня – 24 канал) ЗСУ та інші військові формування Сил оборони України здійснили не менше ніж 7 контратак,

– наголосив Арестович.

Він зауважив, що героїчно тримається Маріуполь. Вчора, 7 березня, українські захисники знищили танкову колону ворога.

Тримається зона ООС, де один із повітряно-десантних підрозділів ЗСУ винищив колону противника. В контратаку входить Харків.

Арестович розповів про контратаки ЗСУ: дивіться відео

ЗСУ та керівництво України знають, що роблять, – Арестович

"Наша армія дуже добре знає, що вона робить. Керівництво країни докладає дуже багато зусиль для того, щоб залучити країні якомога швидшу воєнну, дипломатичну, економічну та гуманітарну підтримку", – додав він.

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