За вчора ЗСУ здійснили не менше 7 контратак, знищили танкову колону противника
Збройні сили України активно продовжують відбивати атаки ворога. Окрім цього, вони здійснюють і контратаки.
Лише за вчора, 7 березня, українські захисники здійснили 7 контратак. Про це заявив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Росія не хоче забирати свої трупи, вони вже реально бояться, – Веніславський
ЗСУ відбивають атаки і знищують противника
За його словами, ЗСУ контролюють ситуацію – збивають літаки і крилаті ракети противника. А також – не дають закріпитися на тих місцях, на яких окупанти хочуть просунутися.
За вчора (7 березня – 24 канал) ЗСУ та інші військові формування Сил оборони України здійснили не менше ніж 7 контратак,
– наголосив Арестович.
Він зауважив, що героїчно тримається Маріуполь. Вчора, 7 березня, українські захисники знищили танкову колону ворога.
Тримається зона ООС, де один із повітряно-десантних підрозділів ЗСУ винищив колону противника. В контратаку входить Харків.
Арестович розповів про контратаки ЗСУ: дивіться відео
ЗСУ та керівництво України знають, що роблять, – Арестович
"Наша армія дуже добре знає, що вона робить. Керівництво країни докладає дуже багато зусиль для того, щоб залучити країні якомога швидшу воєнну, дипломатичну, економічну та гуманітарну підтримку", – додав він.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!