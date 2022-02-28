За вторгнення Росія зазнає таких збитків, наче війна пройшла і їхньою територією, – Зеленський

Росія цинічно напала на Україну, війна триває вже п’ятий день. Володимир Зеленський заявив, що РФ зазнає більших збитків як серед втрат, так і в економіці.

Президент України підтвердив, що Європа закрила небо для всіх російських літаків.

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Також глобальний бізнес відмовляється від будь-яких зв'язків з російськими компаніями. Зеленський очікує на ще більше падіння російського рубля.

Поки продовжується це злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазнає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією. Для чого це все вам? Російським матерям, російським вчителям, російським підприємцям та всім іншим. Для чого?,

– сказав Зеленський.

Крім того, президент України подякував лідерам Португалії, Литви, Франції, Польщі за підтримку. Також він поговорив з прем'єрами Бельгії, Іспанії та прем'єром Британії Борисом Джонсоном. "Підтримка від нашої антивоєнної коаліції – безумовна і безпрецедентна", – додав він.

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