За яких умов в Україні можуть мобілізувати людину з інвалідністю

В Україні триває загальна мобілізація, яка охоплює різні категорії військовозобов'язаних громадян. Проте існують чіткі юридичні нюанси, за яких навіть особи з особливим статусом здоров'я можуть опинитися на військовій службі.

Про це повідомляє 24 Канал.

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В умовах воєнного стану громадяни з інвалідністю зазвичай не підлягають призову, проте існують конкретні юридичні та фактичні обставини, за яких їх можуть залучити до військової служби. Наявність інвалідності сама по собі не звільняє від призову, якщо вона не має належного документального підтвердження та офіційно оформленої відстрочки через систему Резерв+, ЦНАП або ТЦК та СП.

За яких умов можуть мобілізувати людину з інвалідністю?

Мобілізувати людину з інвалідністю можуть у кількох випадках. Перший сценарій виникає тоді, коли статус інвалідності було анульовано або втрачено через те, що під час повторного медичного огляду лікарі визнали особу придатною до служби.

Другий випадок стосується документального оформлення: якщо громадянин має інвалідність, але офіційно не оформив відстрочку, військкомат має законне право направити його на військово-лікарську комісію.

Якщо ВЛК визнає людину придатною, призов вважатиметься законним.

Аналогічна ситуація виникає в проміжний період часу, коли термін дії попередньої відстрочки вже закінчився, а нову ще не встигли оформити, через що особа залишається без юридичного захисту.

Водночас будь-яка людина з інвалідністю може долучитися до лав Збройних сил України за власним бажанням, підписавши контракт.

Хто має право на відстрочку та які правила діють для чоловіків 50+

Право на відстрочку від мобілізації мають особи з інвалідністю будь-якої групи, а також громадяни, які доглядають за родичами з інвалідністю I–II групи або тяжкохворими.

Для реалізації цього права необхідно обов'язково подати заяву до ТЦК та надати підтверджувальні документи, зокрема висновок ВЛК або довідку про інвалідність, оскільки без офіційного звернення скористатися відстрочкою неможливо.

Також варто зазначити, що чоловіки віком від 50 років, які мають інвалідність будь-якої групи або здійснюють догляд за родичами з інвалідністю, також входять до категорій, яких не можуть мобілізувати.