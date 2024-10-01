"Мінімальні обмеження": в Укренерго розповіли, за яких умов Україна пройде зиму без відключень

Українці можуть пройти зиму без обмежень або з мінімальними обмеженнями електроенергії, якщо температура повітря утримуватиметься на рівні від нуля градусів і вище.

Також незначні обмеження можуть бути за температури -10 − 15 градусів протягом трьох діб. Про це розповів виконувач обов'язків голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Чи вдасться Україні уникнути відключень

За словами Брехта, зазначені обмеження еквівалентні одній черзі графіків погодинних відключень (4 години на добу). Він також додав, що на Україну можуть очікувати незначні обмеження електроенергії тільки протягом трьох місяців: у грудні, січні та лютому.

Як пояснив Брехт, за сценарію 10 – 15 градусів морозу протягом трьох діб і більше, дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі може становити 2 – 2,5 тисяч МВт, що можна порівняти з двома чергами відключень упродовж 8 годин.

Важливо! Зазначені величини є граничними і компанія відпрацювала низку компенсаційних факторів, які передбачають зниження дефіциту.

Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко також заявляв, що на сьогодні в України є короткостроковий план, як пережити цю зиму. Водночас, за його словами, енергетична безпека в наступні зими потребуватиме децентралізації.