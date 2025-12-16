До цього жодні гарантії не діятимуть, – ветеран назвав реальні передумови завершення війни

Тривають переговори щодо гарантій безпеки для України. Однак жодні з них не будуть ефективними, якщо не братимуть участі європейські або американські солдати.

Ветеран, лицар ордену Богдана Хмельницького Микола Мельник озвучив 24 Каналу думку, що до того будь-яка гарантія безпеки не матиме значення. Адже це не буде виконано, як і попередні 30 років.

"Будь-які гарантії безпеки є недієвими, поки між українською та російською арміями не стане європейський або американський солдат. До того будь-яка гарантія не має жодного значення", – підкреслив він.

Що головне для України?

Микола Мельник зазначив, що навряд чи будуть запропоновані дієві гарантії безпеки. Військово-політичне керівництво України також це розуміє. Вони усвідомлюють, що які б обіцянки не прозвучали, вони не будуть втілені у життя.

Відповідно зараз наша держава намагається вийти на той формат, де хоч ми не віримо, що наші партнери чимось допоможуть, обов'язково не залишитися без територій. Однозначно ні Крим, ні тимчасово окуповані території на Сході та Півдні не будуть визнані російськими.

Ми виходимо на головне питання, що є перемогою, а що поразкою. Станом на зараз для нас головне – зберегти армію, на наступний день після оголошення перемир’я почати готуватися до нової війни. Це база для нас. Усе інше – це лише танці,

– наголосив ветеран.

Гарантії безпеки для України: останні новини