До цього жодні гарантії не діятимуть, – ветеран назвав реальні передумови завершення війни
- Ветеран Микола Мельник вважає, що будь-які гарантії безпеки не будуть ефективними без участі європейських або американських солдатів.
- Україна намагається зберегти територіальну цілісність і підготуватися до майбутніх конфліктів, попри можливу недієвість міжнародних гарантій.
Тривають переговори щодо гарантій безпеки для України. Однак жодні з них не будуть ефективними, якщо не братимуть участі європейські або американські солдати.
Ветеран, лицар ордену Богдана Хмельницького Микола Мельник озвучив 24 Каналу думку, що до того будь-яка гарантія безпеки не матиме значення. Адже це не буде виконано, як і попередні 30 років.
"Будь-які гарантії безпеки є недієвими, поки між українською та російською арміями не стане європейський або американський солдат. До того будь-яка гарантія не має жодного значення", – підкреслив він.
Що головне для України?
Микола Мельник зазначив, що навряд чи будуть запропоновані дієві гарантії безпеки. Військово-політичне керівництво України також це розуміє. Вони усвідомлюють, що які б обіцянки не прозвучали, вони не будуть втілені у життя.
Відповідно зараз наша держава намагається вийти на той формат, де хоч ми не віримо, що наші партнери чимось допоможуть, обов'язково не залишитися без територій. Однозначно ні Крим, ні тимчасово окуповані території на Сході та Півдні не будуть визнані російськими.
Ми виходимо на головне питання, що є перемогою, а що поразкою. Станом на зараз для нас головне – зберегти армію, на наступний день після оголошення перемир’я почати готуватися до нової війни. Це база для нас. Усе інше – це лише танці,
– наголосив ветеран.
Гарантії безпеки для України: останні новини
Президент України Володимир Зеленський розповів про перемовини в Берліні. За його словами, наша держава розраховує на 5 документів, зокрема, щодо гарантій безпеки, які проголосують та затвердять у Конгресі. Мовиться і про схожу на п'яту статтю НАТО.
Лідери Європи представили свій план гарантій безпеки для України з 6 пунктів. Зокрема, там зазначено підтримку Україні у розбудові її збройних сил, кількість яких повинна залишатися 800 тисяч осіб у мирний час, створення під європейським керівництвом "багатонаціональних сил України", запровадження механізму моніторингу та верифікації режиму припинення вогню під керівництвом США за участю міжнародних організацій, зобов'язання щодо відновлення миру й безпеки у разі нового збройного нападу, інвестиції в майбутнє процвітання України та підтримка процесу вступу України до ЄС.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у разі повторного вторгнення Росії відповідь США буде військовою. Після саміту в Берліні він підкреслив, що єдиним реальним шансом змусити Росію до серйозних переговорів про завершення війни або хоча б про припинення вогню є єдність усього Заходу.