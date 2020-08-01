За якими критеріями населений пункт відносять до певної зони: пояснення МОЗ
У МОЗ пояснили, як відбувається розрахунок внесення населеного пункту до певної карантинної зони. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав критерії. А також пояснив, чому Київ опинився у зеленій зоні.
При визначенні зеленої, жовтої, червоної та помаранчевої зон враховують чотири показники, заяви на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише 24 канал.
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Якщо область або регіон не перевищує впродовж п'яти днів поспіль ці 4 показники, він продовжує залишатися у зеленій зоні,
– зазначив Ляшко.
Міста, області й райони потрапляють у зони за такими критеріями:
- завантаженість ліжок – не вище, ніж 50%;
- середня кількість тестувань – щонайменше 24 на 100 тисяч населення;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування – не більше, ніж 11%;
- показник динаміки інфікування.
Якщо область перевищує показники п'ять днів поспіль хоча б по одному з них
- тоді її розбивають на адміністративно-територіальні одиниці;
- після цього оцінюють вклад кожної одиниці на рівні області в структуру захворюваності;
- у результаті визначають окремі зони на території регіону.
Чому Київ потрапив у зеленому зону
- За словами Ляшка, у Києві наразі не зафіксували перевищення п'ять днів поспіль за національними показниками.
- Якщо це трапиться – ситуацію оцінять епідеміологи. Тоді можуть впровадити додаткові протиепідемічні заходи шляхом зміни зони.
Нагадаємо, 31 липня МОЗ поділив Україну на 4 зони.
Детально МОЗ поділило Україну на зони: що вони передбачають
МОЗ поділило Україну на зони / Інфографіка LB.ua