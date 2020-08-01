У МОЗ пояснили, як відбувається розрахунок внесення населеного пункту до певної карантинної зони. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав критерії. А також пояснив, чому Київ опинився у зеленій зоні.

При визначенні зеленої, жовтої, червоної та помаранчевої зон враховують чотири показники, заяви на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише 24 канал.

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Якщо область або регіон не перевищує впродовж п'яти днів поспіль ці 4 показники, він продовжує залишатися у зеленій зоні,

– зазначив Ляшко.

Міста, області й райони потрапляють у зони за такими критеріями:

завантаженість ліжок – не вище, ніж 50%;

середня кількість тестувань – щонайменше 24 на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування – не більше, ніж 11%;

показник динаміки інфікування.

Якщо область перевищує показники п'ять днів поспіль хоча б по одному з них

тоді її розбивають на адміністративно-територіальні одиниці;

після цього оцінюють вклад кожної одиниці на рівні області в структуру захворюваності;

у результаті визначають окремі зони на території регіону.

Чому Київ потрапив у зеленому зону

За словами Ляшка, у Києві наразі не зафіксували перевищення п'ять днів поспіль за національними показниками.

Якщо це трапиться – ситуацію оцінять епідеміологи. Тоді можуть впровадити додаткові протиепідемічні заходи шляхом зміни зони.

Нагадаємо, 31 липня МОЗ поділив Україну на 4 зони.

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МОЗ поділило Україну на зони / Інфографіка LB.ua



Якими є обмеження у зонах / Інфографіка МОЗ